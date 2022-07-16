Hilmi Çiçek hayatını kaybetti
Cep Group Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çiçek’in babası, Kargı eşrafından Hilmi Çiçek hayatını kaybetti.
Güncel 16.07.2022, 11:02
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Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hilmi Çiçek’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Kargı’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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