Hilal Sinem & Kemal Burhan çifti evlendi
Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın şoförü Kemal Burhan Borucu hayatını GAMER’de görev yapan Hilal Sinem Üner ile hayatını birleştirdi.
Güncel 04.10.2021, 23:08
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Hilal Sinem & Kemal Burhan çiftinin kına gecesi geçtiğimiz Cumartesi günü Hanoğlu Konağı’nda gerçekleştirilirken, düğün töreni de Pazar akşamı Çırağan Düğün Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.
Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın da katılarak genç çiftin şahitliğini yaptığı düğünde davetliler Seyfullah Halit & Hanife Üner ile Latife & Burhan Borucu çiftinin mutluluğuna ortak oldu.
ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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