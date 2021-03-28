Hikmet Hoşgör hayatını kaybetti

Çorum’un sevilen simalarından Hikmet Hoşgör (58), vefat etti.

Mobilyacı esnafından Celal Hoşgör ile berber esnafından Nesimi Hoşgör’ün babası, Neriman Hoşgör’ün eşi Hikmet Hoşgör, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık bir yıldır tedavi görüyordu.

Hikmet Hoşgör’ün hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenleri derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi saat 13.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Pancarlık Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

