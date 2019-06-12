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Hikmet Coşkun’un cenazesi bugün toprağa veriliyor

Hikmet Coşkun’un cenazesi bugün toprağa veriliyor

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:17
Hikmet Coşkun’un cenazesi bugün toprağa veriliyor

Kayhan Coşkun’un eşi, Merhum Mustafa Kale, merhum Kadir Kale ve Şahin Kale’nin kızkardeşleri, Dr. Banu Coşkun Yılmaz ve End.Müh. Pelin Arkat’ın anneleri olan Hikmet Coşkun’un cenazesi, bugün Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Dün internet sitemizde yer alan haberin bugünkü gazetemize düzeltme yapılmadan konulmuş olması nedeniyle, haberimizde defin günü “yarın” şeklinde çıkmıştır. 
Düzeltir, özür dileriz. 
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Son Güncelleme: 12.06.2019 11:19
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