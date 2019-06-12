Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92606
ALTIN
248.537
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3580
EURO
6.5356

Hikmet Coşkun toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından emekli kamu görevlisi Kayhan Coşkun’un eşi, emekli öğretmen Hikmet Coşkun (73), geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetmişti.

Hikmet Coşkun toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından emekli kamu görevlisi Kayhan Coşkun’un eşi, emekli öğretmen Hikmet Coşkun (73), geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetmişti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:57
Hikmet Coşkun toprağa verildi

Beş yıl önce ciddi bir ameliyat geçiren ve 3.5 yıldan beri de kanser tedavisi gören Hikmet Coşkun’un cenazesi Ulucami’ye getirildi. Merhum Mustafa Kale, merhum Kadir Kale ve Şahin Kale’nin kızkardeşleri, Dr. Banu Coşkun Yılmaz ve End.Müh. Pelin Arkat’ın anneleri olan Hikmet Coşkun’un cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Ulucami Baş İmam Hatibi Mustafa Gökmen tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, emekli DSİ Müdürü Ertuğrul Soyocak, ADD eski Başkanı Av. Yılmaz Köse, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Öte yandan merhum Sadık Kazak’ın eşi, Nesrin Ulukavak ile Erol, Ertuğrul ve Erhan Kazak’ın annesi Şefika Kazak’ın da cenaze namazı Ulucami’de kılındı. Şefika Kazak’ın cenazesi Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
Süper Loto'dan süper ikramiye
Süper Loto'dan süper ikramiye
2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı
2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim