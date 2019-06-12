Hikmet Coşkun toprağa verildi

Beş yıl önce ciddi bir ameliyat geçiren ve 3.5 yıldan beri de kanser tedavisi gören Hikmet Coşkun’un cenazesi Ulucami’ye getirildi. Merhum Mustafa Kale, merhum Kadir Kale ve Şahin Kale’nin kızkardeşleri, Dr. Banu Coşkun Yılmaz ve End.Müh. Pelin Arkat’ın anneleri olan Hikmet Coşkun’un cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Ulucami Baş İmam Hatibi Mustafa Gökmen tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, emekli DSİ Müdürü Ertuğrul Soyocak, ADD eski Başkanı Av. Yılmaz Köse, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Öte yandan merhum Sadık Kazak’ın eşi, Nesrin Ulukavak ile Erol, Ertuğrul ve Erhan Kazak’ın annesi Şefika Kazak’ın da cenaze namazı Ulucami’de kılındı. Şefika Kazak’ın cenazesi Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)