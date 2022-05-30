Hikmet Akıllı’dan Tahtasız’a ziyaret

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ile birlikte Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’yı ağırladı.

Hikmet Akıllı ile bir süre sohbet eden Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, ülke ve Çorum gündeminin yanı sıra siyasi gelişmeleri ve parti çalışmalarını değerlendirdi. Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akıllı’ya teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

