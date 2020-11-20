Hıfzıssıhha Meclisi’nden yeni kısıtlamalar

Çorum’da koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında altın günü, misafir ziyaretleri ve evde gerçekleştirilen etkinlikler tamamen yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Hitit Üniversitesi Senato Salonu’nda olağanüstü bir toplantı yaparak yeni kararlar aldı. Gündemdeki konuların görüşülerek salgınla mücadele kapsamında ek tedbirlerin alındığı toplantıda kararların 23 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı da vurgulandı.

Koronavirüs salgınında son dönemde tüm dünyada bir artışın yaşandığı, salgınla mücadele için bu kapsamda yeni tedbirlerin gerekli olduğu vurgulanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin aldığı kararlar şu şekilde açıklandı;

“MADDE 1- Hayat eve sığar (HES) uygulamasının; Hitit Üniversitesi, Belediye Başkanlıkları dâhil tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel ve resmi tüm kademe eğitim kurumlarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hizmet alanlarına girişlerde kullanılmasına, müracaatta bulunan tüm kişilerden sorgulanmasına,

MADDE 2- Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İlimiz genelinde; ikametlerde toplu olarak altın günleri, doğum günü kutlamaları, misafir ziyaretleri, ev oturmaları, nişan, kına, taziye gibi evde gerçekleştirilen etkinliklerin, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonlarının 23/11/2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmasına,

MADDE 3- İlimizde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmetinin, 23/11/2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar iptal edilmesine,

MADDE 4- Çorum Ticaret İl Müdürlüğünün 11/11/2020 tarihli ve bila sayılı yazısında yer alan Çorum Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odasının Aralık ayı içerisinde genel kurul yapılma taleplerinin uygun görülmediğinin ilgili Kuruma bildirilmesine,

MADDE 5- İlimizde faaliyet gösteren ticari taksilere şoför bölümü ile yolcu bölümü arasına paravan konulmasına,

MADDE 6- İlimiz Merkezinde yer alan halka açık olarak hizmet sunan Çorum Belediye Başkanlığına ait kültür merkezlerinin, mahalle spor salonlarının, havuz ve fitness salonlarının faaliyetlerinin 31/12/2020 tarihine kadar durdurulmasına,

MADDE 7- İlimiz merkez Ulukavak Mahallesinde Pazartesi günleri kurulan semt pazarında, tezgâh açan pazarcı esnafının pazar yerinde oluşan kalabalığı azaltmak, seyrekleştirme yapmak, tezgâhlar arası sosyal mesafeyi sağlayabilmek için Çorum Belediye Başkanlığı ile Seyyar Sebzeciler Odası tarafından belirlenecek usulle ikiye bölünmesine, 23/11/2020 tarihinden itibaren pazarcı esnafının yarısının Pazartesi günü diğer yarısının ise Çarşamba günü aynı yerde tezgâh açmasına ve semt pazarının kurulmasına,

MADDE 8- İlimiz merkezinde kurulan semt pazarlarında pazar yeri içerisine tezgâhlar arasında oluşan yürüyüş yolu koridorları üzerine 50 metre aralıklarla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Seyyar Sebzeciler Odası (Pazarcılar Odası) tarafından dezenfektan stantları konulmasına, içerisinde sürekli kullanılabilir dezenfektan bulundurulmasına,

MADDE 9- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 10- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 11- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 12- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına ve kararların ilgili kurumlara gönderilmesine karar verilmiştir”

(Haber Merkezi)