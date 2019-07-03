Hıfzısıhha’dan sıcak uyarısı

Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bazı bölgelerimizde sıcaklıklarla birlikte nem oranının da artması sonucu canlı sağlığının olumsuz etkilendiğinin belirtildiği açıklamada küçük çocuklar, hastalar ve yaşlıların sıcaklara hassasiyeti bulunduğu belirtilerek, halkın "Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler" ile "Aşın Sıcakların Sağlık Üzerine Etkileri" konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Aşırı sıcakların yaşanacağı günlerde ve saatlerde, ilk etapta kronik hastalığı olanlar, açık alanda çalışanlar, özürlüler ile hamilelerin, sıcaklık değerlerinin hayatın genelini olumsuz etkilemesi durumunda ise diğer kamu görevlileri için de çalışma şartlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla Valilik Makamı tarafından konunun değerlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde kanuni şartlar çerçevesinde Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları ile söz konusu çalışanların izinli sayılmalarına karar verilmesi gerektiği dile getirildi. (Haber Merkezi)