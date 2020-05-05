“Hıdrellez, Türk dünyasının en güzel geleneklerinden birisi”

Türk dünyasında baharın gelişi anlamına gelen Hıdırellez’in inanca göre Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu, baharın gelişini müjdeleyen gün olarak bilindiğini belirten Şahiner, “Hıdrellez Bayramı, Türk dünyasının en güzel geleneklerinden biridir. Kış mevsiminden çıkan insanların baharın gelişiyle rahatlayıp umutlarını tazelemesi, birbirleriyle kenetlenmesi, saygı ve sevgi ile yaşamlarını sürdürmelerinin önemi ülkemiz için de çok önemlidir.

Ülkemizde barışın ve dostluğun hâkim olduğu güzel günlere vesile olması dileği ile tüm vatandaşlarımızın Hıdrellez Günü’nü kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim” dedi. (Haber Merkezi)