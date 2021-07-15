Hıdırlık’ta şehitler için mevlid okundu

Valilik tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif ve Kur’an Tilaveti programı öğle namazı öncesinde Hıdırlık Camii’nde gerçekleştirildi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Müftü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından tüm şehitler için dua edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

