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Hıdır Kundukan, yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum’da bir okul inşaatından düşerek ağır yaralanan ve 14 gün boyunca hastanede tedavi altında tutulan Hıdır Kundukan (55), yaşam mücadelesini kaybetti.

Güncel 04.09.2020, 10:06
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Hıdır Kundukan, yaşam mücadelesini kaybetti

Erdal, İsmail ve Selçuk Kundukan’ın ağabeyleri Hıdır Kundukan, hayata veda etti.
Kundukan’ın cenazesi Alaca’nın Çikhasan Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. 

(Haber Merkezi)

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