Hıdır Kundukan, yaşam mücadelesini kaybetti
Çorum’da bir okul inşaatından düşerek ağır yaralanan ve 14 gün boyunca hastanede tedavi altında tutulan Hıdır Kundukan (55), yaşam mücadelesini kaybetti.
Güncel 04.09.2020, 10:06
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Erdal, İsmail ve Selçuk Kundukan’ın ağabeyleri Hıdır Kundukan, hayata veda etti.
Kundukan’ın cenazesi Alaca’nın Çikhasan Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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