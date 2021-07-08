Hıdır Kınıklı’yı kutladılar

Çorum SGK İl Müdür Yardımcısı Mustafa Göncü, Çorum Ayyıldız Hareketi İl Koordinatörü Bedii Onan ve Yüksel Sigorta sahibi Ahmet Yüksel Bellek de, Emekliler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek Kınıklı ve yeni yönetimini seçilmelerinden dolayı kutladı.

Hıdır Kınıklı da nazik ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyetlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

