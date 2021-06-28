Hıdır Kınıklı ve ekibi güven tazeledi

Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve katılımın bir hayli yoğun olduğu genel kurulda mevcut Başkan Hıdır Kınıklı 257 oy alırken, diğer aday Yılmaz Ali Paşaoğlu ise 118 oy aldı.



Divan Başkanlığı’nı Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, divan üyeliklerini ise Gazi Aykırı, Ömer Kurnaz ve Sefer Kahraman’ın üstlendiği genel kurula AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hitit Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Türk-İş İl Temsilcisi ve Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda sırasıyla yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Başkan adayları Yılmaz Ali Paşaoğlu ile Hıdır Kınıklı’nın konuşmalarının ardından seçime geçildi. Yapılan seçimde 257 oy ile Hıdır Kınıklı güven tazelerken, rakibi Paşaoğlu ise 118 oy aldı.

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi, Hıdır Kınıklı’nın başkanlığında Mustafa Çiftçi, Mehmet Akçay, İrfan Delibaş ve Ali Ildırar’dan oluştu.

(Haber Merkezi)

