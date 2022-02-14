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HİDAK’tan kış yürüyüşü
Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK), Yeşildere Köyü’nde başlayıp tekrar Yeşildere Köyü’nde son bulan “kış yürüyüşü” faaliyeti gerçekleştirdi.
Güncel 14.02.2022, 12:44
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Faaliyete farklı meslek gruplarından 15 katılımcı, kar yüksekliği 80 cm olan parkurda 14km yürüdü.
Kulüp Başkanı ve Yürüyüş Lideri Gürkan Yagmur, “268 metre rakımda bulunan Yeşildere Köyü’nde başlayan rotamız yaylada 1636 metre rakımı gördü. Ortalaması 80 cm olan kar yüksekliği birçok çeşmeyi komple kapatmış durumdaydı. Bizler yaptığımız bu faaliyetlerle katılımcıların ruhen ve bedenen dayanıklılığını arttırıyoruz. Bölgemizde yaşanacak olumsuz bir doğa olayında veya kurumlardan gelecek her türlü çağrıya hazır olabilmek için mümkün olduğunca katılımcılarımıza doğa da doğru davranış şekillerini masa başı yerine doğada göstermeyi tercih ediyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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