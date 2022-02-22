HİDAK’tan kış kampı
Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) geçtiğimiz hafta sonu Çatak Eski Kayak Merkezi’nde kış kampı gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur liderliğinde yapılan kampa 7 kulüp sporcusu katıldı. Gün batımında fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen sporcular geceyi doğada geçirdi.
Güncel 22.02.2022, 22:20
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HİDAK Başkanı Yagmur, doğa sporlarının ruhen ve bedenen yüksek dayanıklılık gerektirdiğini belirterek, “Yaptığımız kampta en önemli öğretimiz kişinin gelişimini bu düzeyde tamamlamasını sağlamaktır. 1610 metre yükseklikte gerçekleşen kampa çadırlarımız için kar çukurları oluşturup etrafına rüzgârdan daha az etkilenmek için kar duvarı örmekle başladık. Gece rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyi buldu. Pazar sabahı kampımız, pazar gezmesi için eski kayak tesisine gelen gruplar tarafından ziyaret edildi. Sosyal bir alan olarak halkın yoğun ilgisini gördüğümüz eski kayak merkezi atıl vaziyette durmaktadır. Konuyla ilgili gerekli çalışmaları şehrimizin büyüklerinden bekliyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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