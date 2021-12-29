HİDAK’tan “güle güle 2021” kar yürüyüşü

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK), geçtiğimiz hafta sonu farklı meslek dallarından 19 katılımcıyla 2021’i doğada sağlıklı bir şekilde uğurladı. Derinöz Köyü’nden başlayan gezi kapsamında patikalardan ve orman yollarından karlar içerisinde 19 km yürünerek Asarkaya Köyü Karasar Mahallesi’ne ulaşıldı.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, “Doğa yürüyüşleri katılımcıları hem bedenen bir kondisyona hazırlarken zorlu şartlar altında soğukkanlı ve çözüm üretici şekilde ruhen de dayanıklılıkla geliştirmektedir. Bizler mümkün olduğunca insanın özünde var olan doğa sevgisine vurgu yapıp herkesi doğaya zarar vermeyecekleri şekilde davet ediyoruz. Yeni yılın tüm doğa dostlarına sağlık, huzur ve spor dolu günler getirmesi temennisiyle, yeni yıllarını kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

