“Hiçbir zaman sorunlara yüz çeviren bir anlayışta olmadık”

YRP Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Genel Merkez Çorum Sorumlusu Dr. Murat Aktaş, İl Başkanı Yakup Taş, Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler ile il yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyaretlerde esnaf ve vatandaşları dinleyen heyet yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerini de anlattı.

“İnandığınız gibi yaşayın, aksi halde yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” parolasını kendilerine destur edindiklerini söyleyen YRP İl Başkanı Yakup Taş, “Ülkemiz için hayırlı işler yapmak isteyen her siyasi oluşuma ve ülkemiz için en iyisini isteyen vatandaşlarımıza da bu hususu hatırlatmak istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu zorlu süreç içerisinde, zorluklarla mücadele eden halkımızın sorunlarından bihaber güruhların var olduğunu bilmekteyiz. Bu külfetlere katlanan halkımıza; kulaklarını tıkayan, halkımızın sorunlarına yüz çeviren bir siyasi anlayış hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız. Dün nasıl ki vatandaşlarımızın sofrasına bir iki çeşit daha fazla yemek koyarak onların mutluluklarına iştirak etmiş isek bugün de bu muştu ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Siyasi bir tükenmişlik ve yıpranmışlık içerisinde değiliz. Halkımızın yaşamış olduğu sıkıntılar, adil düzenin kurulması gerekliliğini bizlere her gün hatırlatmakta, bu yolda vereceğimiz mücadele için dirayetimizi bileylemektedir” diye konuştu.

Yakup Taş, Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın manevi evlatları, bu vatanın divaneleri ve Fatih Erbakan’ın yol arkadaşları olarak önümüzdeki ilk seçimde halkın yaralarına merhem olacak, yüzlerini güldürecek, kalkındıracak proje ve kadrolarla hazır bir şekilde iktidara geleceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

