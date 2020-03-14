“Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değil”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, makamında korona virüse karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla ilgili basınla buluştu. Çorum’da koronavirise karşı başlattıkları çalışmalar uyarınca dezenfeksiyon işlemiyle ilgili 3 bin litre önleyici malzeme tedarik ettiklerini belirten Belediye Başkanı Aşgın, tüm kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Alınan önlemler kapsamında 1 Mayıs tarihine kadar abonelerin fatura borcundan dolayı herhangi bir su kesintisi yapmayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, Kadın Kültür Merkezleri, gençlik merkezleri, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bütün kurslara ara verdiklerini, 18 Mart Şehitler Günü kapsamında yapılacak “Kahramanlık Türküleri Konseri”, yine Mart ayı içindeki Kitap ve Kültür Günleri ve Aşık Borani Vefa Gecesi’ni de ertelediklerini duyurdu.

Krizi fırsata çevirmek isteyenlere karşı da zabıta ekipleri tarafından denetimlerin artırıldığını dile getiren Başkan Aşgın “Tedbirlerimiz en üst düzeydedir. Çorum Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyr Tuncel ve Zabıta Müdürü Fatih Sak’ın da hazır bulunduğu toplantıda Çin’in Wuhan kentinde çıkarak tüm dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası pandem ilan ettiği korona virüs ile ilgili 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Aşgın; “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız büyük ölçüde teyakkuza geçmiş, virüsün Türkiye’ye ulaşması durumunda alınacak tüm önemleri almışlardı. Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip korona virüsün pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen devletimiz süreci çok iyi yönetti. Bunda, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve hassasiyeti etkili oldu” ifadelerine yer verdi.

“Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, İlgili kurumlarımızın yetkililerine, virüsün yayımlamaması için gayret sarf eden sağlık çalışanlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bir vatandaş olarak da teşekkür ediyorum” diye konuşan Aşgın, bu kapsamda Belediye olarak ilimizde tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını, kent içinde dezenfeksiyon işlemiyle ilgili 3 bin litre önleyici malzemeyi tedarik ettiklerini, halkın yoğun olarak kullandığı Belediye hizmet binaları, okullar, camiler, otobüs durakları, çocuk oyun alanları, parklar, şehirlerarası otobüs terminali ve yeşil alanlar gibi yerlerde çok hızlı bir şeklide dezenfekte çalışmalarına başladıklarını da bildirdi.

Bu konuda tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını, sivil toplum örgütlerinin taleplerini de karşıladıklarını anlatan Başkan Aşgın, kentteki çöp konteynırları, tüm park, yeşil alan, otobüs durakları, çocuk oyun alanları, Terminal, toplu taşıma araçlarda dezenfeksiyon çalışmasının sürdüğünü da anlattı.

Toplantıda korona virüs için yapılacak olanları sıralayan Aşgın, “Temizliğin bu süreçteki önemine binaen 1 Mayıs tarihine kadar herhangi bir su kesintisi yapmayacağız. Kadın Kültür Merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz ve yürütmekte olduğumuz bütün kurslara ara veriyoruz. Spor salonlarımızdaki spor kurslarına ara veriyoruz. Kurumlararası spor etkinliklerimiz sürecek” dedi.

Krizi fırsata çevirmek isteyenlere karşı zabıta denetimlerini artırdıklarına dikkat çeken Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Krizi fırsata çevirmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, kafeteryalar, restoranlarda hijyen denetimlerimizi artırdık. Bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Halk pazarlarında satıcılara eldiven dağıtarak hijyen denetimine katkı yapacağız. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bilboard, afiş, raket, dijital ekranlarımız, kurumsal web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan gerekli enformasyonu sağlıyoruz. Sağlık Bakanımızın ülkemizde de virüsün görüldüğüne dair açıklamasıyla birlikte yürüttüğümüz önlem alıcı tedbirlerimiz en üst düzeydedir. Çorum Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Ben buradan hemşehrilerime seslenmek istiyorum. İçiniz rahat olsun. Biz Çorum Belediyesi olarak çalışıyoruz. Hiçbir virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir” açıklamalarında bulundu.

(Yusuf ÇINAR)