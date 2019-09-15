Hak-İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, CHP’li belediyelerde sendikalarına üye işçilerin ya işten çıkarıldığını yâda sendika değiştirmeye zorlandığını öne sürerek, “Bu zamana kadar hiçbir siyasi partiyle organik ilişki içinde olmadık, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadık, hiçbir siyasi parti bizim alternatifimiz değildir, hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız değildir. Hiçbir siyasi lider bizim hasmımızda değildir. Biz siyasal bir mücadele yapmıyoruz” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi, işyeri temsilcileriyle kahvaltılı bin basın toplantısı düzenledi.

Belediyelerdeki işçi çıkarmaları ve Diyarbakır HDP İl Binası önündeki oturma eyleminin değerlendirildiği toplantına konuşan Hak-İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, “Hak-İş/Hizmet-İş haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler, işten çıkartmalar, sürgünler ve sendika değiştirme gibi baskılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’nin her noktasında mağdur ve mazlum olmuş bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerin yanında mücadelemizi sürdürüyoruz. Emeğe ve alın terine her zaman önem veriyoruz” dedi.

Amaçlarının her zaman aş, ekmek ve çocuklarının geleceği olduğunu belirten Köroğlu, “Bu zamana kadar hiçbir siyasi partiyle organik ilişki içinde olmadık, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadık, hiçbir siyasi parti bizim alternatifimiz değildir, hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız değildir. Hiçbir siyasi lider bizim hasmımızda değildir. Biz siyasal bir mücadele yapmıyoruz. Biz sadece sendikacılık yapıyoruz. Hangi partiden olursa olsun, işçilerimize emekçilerimize yönelik baskı, tehdit, işten çıkarma olursa olsun onun karşısında olmak mücadele etmek bizim temel görevimizdir. Bizim amacımız ekmeğimiz, aşımız, geleceğimizdir.

31 Mart yerel seçimlerinden önce işçilerimize verilen sözler vardı hiçbir işçi siyasi görüşü ne olursa olsun işten çıkartılmayacak deniliyordu. Biz bu sözlerin arkasında durulmasını istiyoruz. İşten çıkartılan işçilerin bir an önce işlerine iade edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün Türkiye’de işini kaybetmiş, sendikal mücadelemizde yanımızda yürüyen bütün emekçiler için yaptığımız mücadeleyi dün Bolu’da olduğu gibi bugün İstanbul’da yarın başka bir yerde yapmaya kararlıyız” diyen Köroğlu, “Bizimle yol yürüyen arkadaşlarımızla sonuna kadar mücadelede kararlıyız. Asla sağımıza solumuza bakmadan, bunun bedeli nedir diye düşünmeden emek için adalet için hak için özgürlük için mücadelede her zaman kararlı olduk her zamanda kararlı olacağız” dedi.

Köroğlu, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere de yürekten destek verdiklerini belirterek, konuşmasını sonlandırdı. (Haber Merkezi)