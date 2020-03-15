“Hiçbir işi yarım bırakmadık”

Bakan Turhan, Samsun’dan geldiği Çorum’da 1996 yılında yüklenici firmanın temelini attığı fakat 2002 yılında yapımı yüzde 24’ler seviyesinde ödenek olmadığı için durdurulan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’tan bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Bakanlığın üst düzey yöneticileri ve ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı incelemede umutlu konuşan Bakan Turhan, yarım kalan havaalanı inşaatın teknik bir ekip tarafından önümüzdeki günlerde incelenmesinden sonra çıkacak rapor doğrultusunda tekrar programa alınarak yapılabileceğini vurguladı.

Akkent TOKİ ile Organize Sanayi Bölgesi arasında inşaatı yarım kalan havaalanı inşaatındaki incelemelerinin ardından “AK Parti iktidarında hiçbir iş yarım kalmadı. İnşallah Çorum’umuz havaalanına kavuşacak” diye konuşan Bakan Turhan, Çorumlulara da umut vermiş oldu.

Öte yandan Çorum Belediyesi, Ankara Yolu Celilkırı mevkiinde inşaatı yarım kalan Çorum Havaalanı yolunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın gelişi öncesinde hazırladı. Belediye ekipleri havaalanına giden yolu iş makineleri ile düzenlerken, havaalanı istikametini gösteren ancak paslanan tabelaları da yenileyerek inşaatın uydu fotoğraflarını da hazırladı.

(Yusuf ÇINAR)