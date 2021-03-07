“Hiçbir inanç, gelenek ve anlayış kadına şiddetin mazereti olamaz”

Vali Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, kadınların onurunu korumanın ve şahsiyetlerini yüceltmenin önemine işaret ederek şunları söyledi:

“Emeğin ve üretimin kutsal bir değer olduğuna vurgu yapmak, kadın hak ve hürriyetlerini hatırlatıp yaygınlaştırmak gayesini taşıyan ve her daim varlıklarına muhtaç olduğumuz saygıdeğer kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Kadınlarımız, tükenmeyen sevgisi, şefkati, hoşgörüsü, fedakârlığı, üretkenliği ile ailenin ve toplumun temelidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz, güçlü devletler ile yarışacak eğitimli, bilinçli nesillere sahip olmak, en başta onları yetiştirecek olan kadınlarımıza verilen değer ile mümkündür.

Ülkemizde ve dünyada, mutlu bir gelecek istiyorsak, kadınlarımızın onurunu korumak ve şahsiyetlerini yüceltmek zorundayız. Çünkü medeni ve huzurlu bir toplum olmanın bir şartı da kadını hayatın öznesi olarak görüp, mutluluğunu öncelemekten geçmektedir.

Sık sık şiddet olgusuyla gündeme gelen kadınlarımızın, annemiz, eşimiz, kardeşimiz, kızımız ya da başka bir yakınımızın yerinde olabileceği gerçeğini hiç akıldan çıkarmamalıyız. Hiçbir inanç, töre, gelenek ve anlayış kadınlara yönelik şiddet olgusunun mazereti ve dayanağı olamaz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) “Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onlara kötü muamelede bulunmayın ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin” diyerek kadınlarımıza önem verilmesine dikkat çekmiştir.

Bu düşüncelerle, hayatımızın doğumdan ölüme kadar olan her anında, varlıklarıyla onurlandığımız, anamız, kızımız, kız kardeşimiz, eşimiz olarak desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın bu anlamlı gününü tekrar kutluyor; kendilerine hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” (Haber Merkezi)