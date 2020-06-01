Hiç spor etkinliğinin olmadığı ortamda dolu dolu spor sayfası

Pandemi sürecinde spor faaliyetlerinin durması, elbette tüm gazetelerin spor sayfaları için ciddi bir handikap olmuştur. Yerelde ÇORUM HABER için de durum böyledir. Spor etkinliklerinin durması bir yana, insanlar büyük çoğunluğuyla evinden çıkamamakta, toplumsal yaşama katılamamakta, dolayısıyla spor camiası da suskunluğa bürünmüş olmaktadır.

Böyle bir ortamda spor sayfasını, (ÇORUM HABER için iki spor sayfasını) okunur halde tutmak, sporseverin ilgisini devam ettirmek, gündemi elden kaçırmamak kolay değildir. ÇORUM HABER’in Spor Yönetmeni ve Spor Yazarı Hüseyin Aşkın ile Spor Muhabiri Rıfat Kara, işte bu zoru başarmışlar ve bu hareketsiz ortamda dolu dolu spor sayfaları vererek spor kamuoyunun takdirlerini kazanmışlardır.

Çorum İmam Hatip Lisesi mezunu olan Hüseyin Aşkın, 1995 yılının Kasım ayında Merhaba Gazetesi’nde mesleğe ilk adımını attı. Yeni Gün ve Lider gazetelerinde çalıştıktan sonra 2001 yılı başında ÇORUM HABER’e geçti. 2008-2011 yılları arasında ASGD Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında ise Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığı yaptı. 1994-99 yılları arasında Maliyespor’un yıldız, genç ve büyük takımlarında top koşturdu. Bir süre de minik takım çalıştırıcılığı yaptı. Evli, bir çocuk babası.

Rıfat Kara, Çorum Cumhuriyet Lisesi mezunu. 2010’da Türkiye Manşet Gazetesi’nde çalışmaya başladı. 2016’da ÇORUM HABER kadrosuna dahil oldu. Kültürspor altyapısında futbol oynadı. Şu anda ASGD Başkan Yardımcısı. Fenerbahçe taraftarı. Evli, iki çocuk babası.

(Haber Merkezi)