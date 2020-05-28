“Hiç bir makam evlat sevgisinden daha değerli değil”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in ‘Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin’ şeklindeki sözüyle ilgili açıklama yapan Sağlam, şunları söyledi:

“İyi bir siyasetçi, çocukları sevmeli ve gençlere güvenmelidir. Hepimizin amacı da çocuklarımızın geleceği için onlara iyi bir hayat sunabilmek için değil midir bütün uğraşlarımız?

Peki, çocuğunun ömrünü başka birine armağan ederek nasıl bir gelecek nasıl bir yaşam vaat ediyor Sayın Demir? Bu konuşmayı bitirdikten sonra çocuklarının karşısına anneleri olarak nasıl çıkabildi bilmiyorum. Böyle siyaset olmaz, böyle annelik olmaz.

Bu haberi izlerken hem bir evlat, hem bir anne olarak ayrı ayrı üzüldüm. Haşa kula kulluk etmek marifet değil. Yunus Emre’nin de dediği gibi ‘Yaradılanı severim, Yaradan’dan ötürü’. Hiç bir makam ve mevki evlat sevgisinden veya evlattan değerli değildir. Siyasi makamını korumak için kutsal annelik makamından geçen bir kadın siyasetçi ileride daha yüksek mevkilere ulaştığı zaman insanlara hizmet etmek için değil zillet etmek için gelmiş olur.

Evlat acısının ne demek olduğunu bilmeyen anneler bu şekilde konuşup makam korumak amacıyla evladını öne sürmesi bile tüm annelerin içini son derece acıtmıştır. Allah hiçbir kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bizim için annelik, evlatlarını öne sürecekse Çanakkale’deki gibi ‘ezan dinecekse, bayrak inecekse git de gelme oğul’ diyen annelerin söylediği sözdeki gibi makam ve mevki için değil vatan için söylenir. Allah tüm anneleri evlatlarının ömürlerinin hayırlı ve uzun olmasını isteyen evlatlarının saçının teline zarar gelmesinden koruyacak bu kutsal görevi sonuna kadar yerine getiren annelerden eylesin.” (Haber Merkezi)