“Hibelerle esnafımız nefes alacak”

Milletvekili Ceylan, Ramazan Bayramının ardından kontrollü normalleşmenin ardından 18 gün sonra kepenklerini açma fırsatı bulan Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafların geçmiş bayramını tebrik eden Milletvekili Ceylan, hal-hatır sorarak sorunlarını dinledi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu her fırsatta dile getiren Milletvekili Ceylan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreçten en fazla etkilenen kesimin esnaf kesimi olduğun dile getirdi.

Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe destekleriyle ilgili de bilgiler verdi.



18 günlük tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmeye geçildiğini ifade eden Milletvekili Ceylan, tam kapanma döneminde salgının yeniden kontrol altına alındığının görüldüğünü vurguladı.

Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşme takvimi ile de koronavirüs salgınıyla mücadelede çok daha iyi noktalara ulaşılacağına inandığını vurgulayan Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayı hatırlatarak, pandemi sürecinde hükümetin yaptığı yardımlarının 104 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

Gücünü milletten alan ve milleti için çalışan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetlerinin her zaman da milleti için çalıştığını söyleyen Ceylan, özellikle de pandemiden olumsuz etkilenen esnafa verilen desteklerden 1 milyon 200 bin kişinin faydalandığını belirtti.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda esnafa iki grup halinde hibe desteğinin verileceğini dile getiren Ceylan, ilk grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, öğrenci yurtları, kantinler, hamamlar, düğün salonları, internet kafeler gibi işletmeler olmak üzere sayıları toplamda 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını kaydetti.

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, hırdavatçılar, müzisyenler, oyuncak, kozmetik, çilingir, ayakkabıcılar, tuhafiyeciler, tekstilciler, lokantalar, terziler, berberler ve pazarcılar vb. işle uğraşan toplamda 1 milyon 150 bini kapsayan esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını söyleyen Ceylan, böylece 1 milyon 384 binden fazla işletmeye, 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız sağlanacağını ifade etti.

(Haber Merkezi)

