Hibe otobüste ilk sürüş Şahiner’den

Otobüsü bizzat Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner test etti. Şahiner, yeni gelen otobüsü bizzat kendisi kullanarak yolcu taşıdı.

Abdulkadir Şahiner, geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek bir otobüs sözü almıştı. Söz konusu otobüs önceki gün ilçeye ulaşarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Şahiner, “Yola çıktığımız ilk günden bugüne Sungurlu’muz için gecemize gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Araç filomuzu büyütme çabamız sonuç verdi ve bir otobüsümüz daha siz hemşehrilerimizin hizmetine sunulmaya hazır hale getirildi. Bu otobüsü, bizi kırmayarak araç filomuza kazandıran Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)

