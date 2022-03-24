Heykeltıraşlığa merak sardı
Güncel 24.03.2022, 17:57
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ÇORUM HABER’in çok okunan ve sevilen köşe yazarlarından, emekli banka müdürü İsmail Haboğlu, Alanya’da yaşıyor. Plastik sanatlar öğretmeni Mustafa Oktay’ın Alanya’da göreve başlamasıyla, Haboğlu da, hemşehrisinin atölyesini sık sık ziyaret etmeye başladı.
Öteden beri sanata ilgisi ve yeteneği olan İsmail Haboğlu, son ziyaretinde Mustafa Oktay’la Hitit rölyef çalışması, alçı kalıp ve polyester döküm yaptı.
(Haber Merkezi)
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