Heyelan meydana gelen yol araç trafiğine kapandı
Mevsim geçişlerinin de etkisiyle yoğunlaşan yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda yol trafiğe kapandı.
Güncel 22.06.2020, 22:52
118
Alınan bilgiye göre önceki gün öğleden sonra etkili olan yağmur yağışının ardından Kargı’nın eski Sinop yolu olarak bilinen belediye kum ocağı işletmesi önündeki yol heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.
Yağmurun etkisiyle kayan topraklar yolu kapattı. Yoldan geçemeyen sürücüler olayı polis ekiplerine haber verdi. Belediyeye ait iş makinelerinin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:46
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|29
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Sevilla
|31
|53
|4. Atletico Madrid
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Athletic Bilbao
|30
|42
|10. Granada
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|30
|24
|20. Espanyol
|30
|24