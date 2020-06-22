Heyelan meydana gelen yol araç trafiğine kapandı

Alınan bilgiye göre önceki gün öğleden sonra etkili olan yağmur yağışının ardından Kargı’nın eski Sinop yolu olarak bilinen belediye kum ocağı işletmesi önündeki yol heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.

Yağmurun etkisiyle kayan topraklar yolu kapattı. Yoldan geçemeyen sürücüler olayı polis ekiplerine haber verdi. Belediyeye ait iş makinelerinin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

(Haber Merkezi)