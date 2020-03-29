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"Heyecanımızı ilk günkü gibi koruyoruz"

S.S. Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

"Heyecanımızı ilk günkü gibi koruyoruz"

S.S. Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

29 Mart 2020 Pazar 02:00
"Heyecanımızı ilk günkü gibi koruyoruz"

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda firma işlerine ara vermek zorunda kalırken, Zanaatkarlar Kooperatifi ise üyelerine verdiği sözü yerine getirmek için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalar yine Hurdacılar Bölümü'nde yoğunlaşırken ayrıca Makinacılar Bölümü'nde tamamlanan iş yerlerinin çatı demirleri de monte edilmek üzere sahaya getirildi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ise, Çorum'a Türkiye'nin en modern sanayi sitesini kazandıracaklarını söyledi.

İşyerlerini biran önce bitirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Fındıkcı, “Heyecanımızı ilk günkü gibi koruyoruz ve aynı heyecanla işlerimizi en seri şekilde yürütmenin çabası içerisindeyiz. İnşaat alanında daha güzel işlerin yapılması için kooperatif Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla beraber sürekli işimizin başındayız ve takibimizi sürdürüyoruz” dedi.

Mustafa Fındıkcı ayrıca inşaat alanında koronavirüse karşı her türlü önlemi aldıklarını da sözlerine ekledi.

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