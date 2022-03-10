“Herzog'u ülkemizde görmek istemiyoruz”

Postane önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Faruk Cıdık, anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini reddettiklerini belirterek, “Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk-çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken; katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir” dedi.

“BUGÜN DEĞİŞEN NEDİR?”

Konuşmasının devamında “bugün değişen nedir?” diye soran Cıdık, “Ne oldu ‘one minute’ çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz; yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti; bu denklemde değişen nedir; bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklayın. Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm mü son buldu? Gazze’ye uygulanan abluka mı kalktı? Bu katiller, Filistinlilere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti; yoksa İsrail, bölgemizde kurguladığı tehlikeli planlarından vaz mı geçti?” ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarında, bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile ilişkilerin hiçbir şart altında normalleşemeyeceğini kaydeden Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Eğer İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa; bilin ki, Filistinle anormalleşiyordur.

İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa, Gazze’de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka hiçbir izahı olamaz.

Saadet Partisi olarak, tüm bu süreçlerin takipçisi olduğumuzun, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı her haksızlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacağımızın, iktidar sahiplerinin ses çıkarmadığı, aksine kırmızı halılarla karşıladığı katillerden elbette bunların hesabını soracağımızın da bilinmesini isteriz.” (Taner ŞİMŞEK)

