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Herkes Yeter teyze için seferber oldu

Güncel 30.04.2021, 01:34
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Herkes Yeter teyze için seferber oldu

ÇORUM 'da yakınlarının haber alamadığı Yeter E., (75) için polis alarma geçti. Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1’inci Cadde üzerinde 4 katlı apartmanın son katında oturan Yeter E’ye ulaşamayan komşuları, polise haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin merdiven yardımıyla balkon kapısından  girdiği evde Yeter E., olmadığı belirlendi. Yaşlı kadının cep telefonunun ise evde olduğu anlaşıldı. Polis yaşlı kadını evde bulamayınca kiracıları ile komşularıyla görüşüp başka gidebileceği yer olup olmadığı soruldu. Bir komşusu Yeter E’nin kendisine ait bağ evine gitmiş olabileceği belirtildi. Bir süre sonra yapılan çalışmalarda Yeter E., bağ evinde bulunup evine getirildi. Yaşlı kadının evine getirilmesi yakınlarını ve komşularını sevindirdi.

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