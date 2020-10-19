“Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir”
Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, sağlık çalışanlarının uzun mesailer yapması ve nöbet sayılarında yaşanan artışın çalışma koşullarını zorlaştırdığını belirterek, “Bu durum ise sağlık çalışanı istihdamının yapılmasını zorunlu hale getiriyor” dedi.
Güncel 19.10.2020, 19:00
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Ağır çalışma koşullarının sağlık çalışanlarının aile yaşamını zedelediğini belirten Saatcı, “Bu durum özellikle kreşe gitme yaşında çocuğu olanların nöbete ya da fazla mesaiye kaldığında bakıcı sorununu gündeme getiriyor. Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve STK'lar bir araya gelerek 24 saat esaslı kreş hizmetinin sunulması için çalışmalar yapmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi için hem masada hem de sahada mücadele ediyoruz. Canımızı yakan sorunları tarihin çöplüğüne atana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. (Haber Merkezi)
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