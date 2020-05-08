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“Herkes kendi derdine düşerse ekonomiyi ayağa kaldıramayız”

ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, salgın nedeniyle ekonomik bakımdan büyük sancılar yaşandığını, ekonominin çökmesine meydan vermemek için her bireye, özellikle de iş insanlarına büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, geçmişte TOBB tarafından “al ver, ekonomiye can ver” sloganı altında başlatılan kampanya gibi, herkesin ekonominin canlanması için çaba harcaması gerektiğini söyledi.

08 Mayıs 2020 Cuma 00:48
“Herkes kendi derdine düşerse ekonomiyi ayağa kaldıramayız”

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın süreci iyi yönettiğini, Çorum’da da Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın başta olmak üzere, tüm ilgililerin iyi bir performans gösterdiklerini, Çorum’da salgının fazla yaygınlaşmamasının ise sevindirici olduğunu belirten Yolyapar, sağlık çalışanları başta olmak üzere, Belediye, Emniyet ve Jandarma görevlilerine, özveride bulunan herkese bir Çorumlu olarak şükran borçlu olduğunu dile getirdi.

Meltem Danışman Çınar’ın, bu süreçte Çorum’da 1797 işyerinin kapısına kilit vurulduğunu hatırlatması üzerine, esnaf ve sanatkârların büyük kayıplar yaşadıklarını, sağlanan desteklerin ise beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını anlatan Mehmet Yolyapar, krizi fırsata çevirme şansını daha önce de yazdığını hatırlatarak, “ABD Başkanı Trump, salgından Çin’i sorumlu tutuyor. Aslında, laboratuvar virüsünün Amerika tarafından üretildiğine ilişkin komplo teorileri de var. Sonuç olarak ABD, Çin’den ithal ettiği malları, başka ülkelerden, örneğin Türkiye’den almaya yönelecek. Eğer biz üretim seferberliğine girişirsek, ABD’nin önemli tedarikçilerinden biri olabilir ve ihracat patlaması yapabiliriz. Bu da Türkiye için çok önemli bir çıkış yolu olur” diye konuştu.

Meltem Danışman Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 1 milyon 510 bin lira gibi ciddi bir bağışla katıldığını hatırlatması üzerine de Yolyapar, “Pek çok yazımda ifade ettim, zaman zaman söylemeye de devam ediyorum; yerine göre tek bir kişi, bir kentin kaderini değiştirebilir, çıtasını yükseltebilir, bir üst lige çıkmasını sağlayabilir. Ahmet Ahlatcı’yı bu anlamda Çorum’un şansı olarak görüyorum. Cirosuyla, ihracat rekoruyla, tüm yatırımları için memleketini tercih etmesiyle, istihdamıyla gerçekten hepimizin yüzünü ağartıyor” dedi.

Meltem Çınar, dünyaca ünlü ekonomist-yazar Prof.Dr. Kenan Mortan’ın, Cumhuriyet’in Kitap ekindeki röportajında Çorum’u “fabrikalar yapan fabrikalar kenti” diye nitelediğini gündeme getirince de Yolyapar, şöyle konuştu: “Her yazımda, Çorumluların dişleriyle-tırnaklarıyla Anadolu bozkırında bir sanayi vahası yarattıklarını söylüyorum. Çorum’un sanayileşme adına gösterdikleri fedakârlık, ne yazık ki Ankara’dan karşılığını bulamadı. Örneğin, olmazsa olmaz saydığımız altyapı yatırımlarının başında havalimanı geliyor. Havalimanı olmadan sanayi kenti olunamaz. Hayat normale döndüğünde, biz de normal gündemimize döneceğiz ve ‘Çorumlu havalimanını istiyor’ demeyi sürdüreceğiz.”

Çorum’un tohumluk desteği verilecek 21 il arasında olmayışını, büyük kayıp olarak niteleyen Yolyapar, ‘tarlanı ekme de para vereyim’ noktasından, ‘evinin önündeki bir karış yere bile bir şeyler dik’ noktasına gelindiğine dikkat çekerek, “Tarımı ihmal etmenin faturasını çok ağır ödüyoruz. Hiç olmazsa bundan sonra, tüm desteğimizi üreticimize vererek, yeniden kendi kendimize yeter hale gelmeliyiz.” dedi.

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, programın 6 Mayıs’a, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının 48. yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle de şöyle konuştu: “Bu toplumun vicdanında iki yara kapanmadı; 27 Mayıs 1960 müdahalesi sonrası Başbakan Adnan Menderes ve iki arkadaşının idamı ile 12 Mart 1971 muhtırasının sonunda Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamı. Onlar, Atatürk devrimcisi ve yurtsever gençlerdi. Duruşları emperyalizme karşıydı, ellerini kana bulamamışlardı. Eğilmeden, bükülmeden, yiğitçe de ölüme gittiler. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum.”

Programın sonunda, Türkiye’nin tüm güçlükleri aşabilecek potansiyele, birikim ve deneyime sahip olduğu inancını dile getiren Yolyapar, “Yeter ki, toplumsal barışı koruyalım, birlik ve beraberlik içinde aynı hedeflere yönelelim. Demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne bağlılığımızı güçlendirelim. Karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü, insan sevgisini yüreğimizden çıkarmayalım. Farklılıklarımızla çok daha güçlü olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım.”

(Haber Merkezi)

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