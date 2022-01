“Herkes kapısının önünü süpürürse, şehir temiz olur”

Çorum’a uzun yıllardan beri görülmemiş derecede kar yağdı.

Ciddi bir kuraklık tehdidi yaşadığımız için, gökten rahmet yağdı, bereket yağdı diye sevindik.

Ama yoğun karın getirdiği sıkıntılar da var elbette. Karayollarında, ilçe ve köy yollarında ulaşım aksamaları oldu. Şehir içinde de şiddetli soğuk nedeniyle buzlaşan karlar, hem araç trafiği, hem de yayalar açısından büyük güçlükler oluşturuyor.

Belediyemiz karla mücadele için seferber, ama şehrin her köşesine, her sokağına yetişmek elbette mümkün değil.

Yaya kaldırımlarının yürünür hale getirilmesinde, ev veya işyeri sahiplerinin de sorumlulukları yok mu acaba?

Alman edebiyatçı Goethe’nin söylemiyle, “Herkes kapısının önünü süpürürse, her semt temiz olur”…

Şimdi her bir apartman, 20-30 hane, bir köy nüfusu kadar…Herkes binasının önünü temizleyemez mi? Bir buz kıracağı, birkaç kürek ve komşu dayanışması, hepsi bu…

Şehrin kaldırımlarını buzlardan temizlemek için, haydi seferberliğe…

(İSMİ SAKLI BİR OKUYUCU)