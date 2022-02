“Herkes, birbirinin özgürlüğüne, inanışına saygı duymak zorunda”

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı, kutsal değerlere yönelik saygısızlıkların incitici olduğuna dikkat çekerek, Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı’na hakaretlerde olduğu gibi,bu konuda da gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Yeniden Rafah’ın yazılı açıklamasında şöyle denildi:

“Her siyasi görüş ve ideolojinin değerlerine saygı ile yaklaşmak, onların kutsallarını anlayışla karşılamak ve demokratik toplumun gerektirdiği azami saygı ile o görüşlere mukabelede bulunmak bugün tüm siyasi parti ve oluşumların asli görevi olmalıdır. Zira, ülkemiz farklı motifler barındıran, kültürel zenginlikleri olan bir ülkedir.

Bizler Yeniden Refah’ın iktidarında din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve diğer hususlara dayalı ayrımcılık faaliyetlerine karşı duracağımızın garantisini veriyoruz. Zira, demokratik toplum gerekleri ve siyasi anlayışımız her türlü ayrımcılığın önlenmesini ve farklılıklara hoşgörüyü bünyesinde barındırmaktadır.

Siyasi kutuplaşmanın doruğa tırmandığı şu günlerde, farklı düşünce ve hassasiyetlere sahip kesimlerin birbirine düşman edilmeye çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. Ülke birlik ve beraberliğimizin harcı olan kutsal değerlerimiz, özgürlük sembollerimiz kötücül birtakım zihniyet ve eller ile zedelenmeye çalışılmaktadır.

Özgürlük denilen hususun kendine has sınırlarının mevcut olduğu ve bir başkasının özgürlüğünün başladığı noktada bu özgürlük mevhumunun son bulduğu kanaat ve düşüncesini taşımaktayız. Siyasi anlayış olarak, özgürlüğü sınırlayıcı tutum ve davranışlara karşı olduğumuzu belirtmekle toplumun baskı noktasını oluşturan kutsal değerler bakımından meydana gelecek saldırıların kesin bir dil ile yaptırıma tabi tutulması gerektiği görüş ve kanaatini taşımaktayız.

Dinimizin kutsalı olan peygamberlerimize, kitaplarımıza ve ibadetlerimize karşı yapılan her türlü saldırının göz ardı edilmesi ve cezasız bırakılması bizleri rahatsız etmektedir. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaretler cezalandırılıyorsa bu hususta gerekli düzenlemeleri yapması için meclisimizi göreve davet etmekteyiz.

Ülkemizde herkesin birbirinin özgürlüğüne ve inanışına saygı duyduğu farklılıklara sahip olan her kesimin refahı için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.” (Haber Merkezi)