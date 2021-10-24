Son Dakika

“Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar”

Çorum’da korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 67 yaşındaki Adeviye Çiçek, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, “Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar” dedi.

Güncel 24.10.2021, 17:25
18
“Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar”

Çorum’da yaklaşık iki hafta önce grip şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Adeviye Çiçek’in (67) yapılan test neticesinde korona virüse yakalandığı tespit edildi. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınan Çiçek, 10 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Yapılan tedavi ile sağlık durumu iyileşen Çiçek, yaşadığı zorlu süreci anlattı. İşleri sebebi ile aşı olmadığını belirten Çiçek, aşı olmayı ertelememeleri yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu.
“AŞI OLSAYDIM BU KADAR ZORLU BİR SÜREÇ YAŞAMAZDIM”
Sonbaharda aşı yaptırmayı planladığını ancak korona virüse yakalandığını dile getiren Çiçek, “Köyde sürekli arazideydim. Sürekli arazide olduğum için aşı yaptırmadım ama pişmanım. Aşımı olacağım. Herkes aşı olsun. Benim gibi eziyet çekip, pişman olmasınlar. 10 gün yoğun bakımda yattım. 2 gündür servisteyim. Yoğun bakımda çok eziyet çektim. Karanlık yerlerde kaldım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Beni duysunlar. Aşılarını olsunlar. Çok zorlandım. Aşı olsaydım bu kadar zorlu bir süreç yaşamazdım” dedi.
Çiçek, hastanedeki tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (İHA)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 8 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Sevilla 9 20
2. Real Sociedad 9 20
3. Osasuna 10 18
4. Real Madrid 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@