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“Her zamankinden daha fazla birlik olma zamanı”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhur ittifakı ile vücut bulan milli iradenin bağımsızlık mücadelesinin devam ettiğini ifade etti. Yaptığı yazılı açıklamada, Devletin çatısında her türlü pazarlıktan ve çıkar hesabından üstte tutularak kurulan Cumhur İttifakı ruhunun, yerelde de aynı şuur ve bilinçle korunması gerektiğini anlatan Karapıçak, “Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı birlikteliğiyle ortaya koydukları irade, Milli Bekanın teminatıdır. Bunu göz ardı etmek, unutmak ya da dikkate almamak büyük bir aymazlık, yok saymak ise alenen ihanettir” dedi.

“Her zamankinden daha fazla birlik olma zamanı”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhur ittifakı ile vücut bulan milli iradenin bağımsızlık mücadelesinin devam ettiğini ifade etti. Yaptığı yazılı açıklamada, Devletin çatısında her türlü pazarlıktan ve çıkar hesabından üstte tutularak kurulan Cumhur İttifakı ruhunun, yerelde de aynı şuur ve bilinçle korunması gerektiğini anlatan Karapıçak, “Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı birlikteliğiyle ortaya koydukları irade, Milli Bekanın teminatıdır. Bunu göz ardı etmek, unutmak ya da dikkate almamak büyük bir aymazlık, yok saymak ise alenen ihanettir” dedi.

06 Şubat 2020 Perşembe 23:44
“Her zamankinden daha fazla birlik olma zamanı”

Cumhur İttifakının kendileri için bir iktidar koalisyonu, güç paylaşımı ya da hükümete ortaklık anlamı taşımadığını, Böyle bir pazarlığın ve ikbal hesabının bulunmadığını vurgulayan Karapıçak, “Siyaset geleneklerinde parti ve kişisel çıkarlarını devlet ve millet menfaatlerinin üzerinde tutanların bizim duruşumuzu anlamasını beklemiyoruz. Ancak; Cumhur İttifakı çatısı altında siyaset yapan herkesten bu hassasiyeti beklemek durumundayız. Ülkemizin içerisinden geçtiği bölgesel ve küresel süreç iyi okunmalıdır. Birlik ve beraberlik ruhunun ucuz siyasi hesaplara feda etmenin nelere malolabileceği unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel devlerle üç kıtada mücadele ederken, Mehmetçik Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz de Milli Menfaatler için mücadele ederken, eski siyaset alışkanlıklarıyla küçük hesaplar içinde olanlar kendilerine çekidüzen vermelidir” dedi.

Cumhur ittifakına zarar verecek tutum, söylem ve davranışların, kişisel kaygıların ötesinde tahribatlara neden olacağının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Agah Karapıçak, 15 Temmuz öncesinde MHP’yi bölmek ve parçalamak isteyen küresel güç odaklarının, Türkiye siyasetinden hala elini çekmediğini, yeni parti süreç ve söylemlerinin bunun kanıtı olduğunu anlattı.

Milli hassasiyetleri her zaman ön planda tutan MHP’nin, Türk siyasetinin sarsılmaz kalesi olduğuna dikkat çeken Karapıçak, “Devletin bekâsı için her şeyi bir kenara koyup devlete ve hükümete sahip çıkan Ülkücüler küresel güçleri korkutmuştur. Her zaman olduğu gibi, oyunlarını 15 Temmuz’da da Türk Milleti bozmuştur. Özellikle terörle mücadele ve dış politikada şartsız ve karşılıksız olarak Hükümete destek olan MHP, tehdit olarak algılanmaktadır” dedi.

Gayri sahih düşüncelerin Türk milleti üzerinde bir takım emeller peşinde koşan, günlük siyasette kazançlı çıkmak ve günü kurtarmak adına ölçüsüz ve düşüncesizce yapılan açıklamaların milletin nezdinde karşılık bulmayacağını söyleyen Karapıçak, “Geçmişten bugüne söz konusu, ülkesi ve milleti olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi’nin fedakarlıkları aziz milletimizce bilinmekte ve gün geçtikçe daha çok takdirini kazanmaktadır” dedi.

(Haber Merkezi)

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