“Her zaman STK’larımızın yanındayız”

Vakfın Başkanı Nurettin Aksoy Dede, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik için bayramda yapılan bu ziyaretin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Vakfın çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Aksoy, “Kısıtlı bir bütçemiz var. Hayır sever vatandaşlarımızın yaptığı yardımlarla cenaze hizmetleri başta olmak üzere çeşitli hizmetleri vakıf binamızda veriyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız çoğaldığı için hizmet binamız biraz yetersiz kalıyor. Bunun için bazı projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Milletvekili Ceylan, konuşmasına kentteki birlikteliği, sevgi ve kardeşliğin artırılması noktasındaki desteklerinden dolayı vakıf başkanı Aksoy’a teşekkür ederek başladı.

Çorum’un yararına toplum tarafından kabul gören projelere destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Devletimize ve milletimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. İnsanın insandan üstünlüğü yoktur, karşımızdakinin hakkına ve hukukuna saygılı olmamız gerekmektedir” diye konuştu.

Vakıf Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Milletvekili Ceylan, “Türkiye’de ve Çorum’da yaşayan tüm renkleriyle burada kardeşliği ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışacak şer odaklarına hep birlikte müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi Vakfı'nın sadece Çorum'da değil, Türkiye genelinde önemli görev ve misyonlar üstlendiğini belirten Milletvekili Ceylan, vakfın özellikle teröre karşı tavır koyduğunu ve terörle alakalı kişilerin dışında Türkiye'de yaşayan bütün insanları kucaklayıcı faaliyetler bulunduğunu söyledi.

Memleketin birliği ve dirliği noktasında vermiş oldukları katkılardan dolayı Başkan Aksoy’a teşekkür eden Milletvekili Ceylan, “Bizler de sizlerle aynı şekilde bu ülkenin insanlarına hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz ve bu gayretlerimizi çoğaltmamız lazım. Çünkü bu ülke büyürse, bu ülke her alanda zenginleşirse bu her birimize sirayet edecektir. O bakımdan inşallah gayretlerimizi daha çoğaltmamız lazım. Varlıklarımızı artıracağız ve bunları da aynı şekilde, adaletli bir şekilde de paylaşacağız. Adaletin olmadığı bir toplumda ayakta durmak çok zordur. Bütün toplum fertlerinin özellikle yönetim kademelerinin tabiî ki ve adil ve adaletli olması gerekir” diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Milletvekili Ceylan, “Bir toplumda sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlüyse o toplum da o kadar dinamik bir toplum haline gelmiştir” dedi. (Haber Merkezi)

