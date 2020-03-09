“Her zaman köy dernekleri ile diyalog içinde olacağız”

Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dayanışma Derneği Başkanı Arap Filiz, dernek yöneticileri Alaattin Yıldırım, Duran Keçeci, Servet Seyfettin Mete ve Mehmet Gökay ile birlikte CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgiler de veren Filiz, CHP İl Başkanı Tahtasız ve yönetimini 14 Mart’ta düzenleyecekleri dayanışma gecesine davet etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, tüm köy dernekleri ile her zaman diyalog içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de hazır bulundu. (Haber Merkezi)