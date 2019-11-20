“Her zaman esnafımızın yanındayız”

MHP İl Başkanı Karapıçak ve yönetimi son olarak S.S. Çorum Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi ile Çorum Ticaret Borsası’nı nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP heyeti ilk olarak S.S. Çorum Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ile bir süre görüştü.

Ziyarette esnafların sorun ve talepleriyle ilgili istişarelerde bulunduklarını belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak misafirperverliğinden dolayı Vedat Canbek’e teşekkür etti.

Esnafın ekonominin temelini oluşturan en önemli unsur olduğunun altını çizen Agah Karapıçak, iyi günde de kötü günde de her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vedat Canbek ise MHP İl Başkanı Karapıçak ve yeni yönetimini kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

MHP heyeti daha sonra ise Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Borsa Başkanı Naki Özkubat ve yönetimi ile yerel üretim, tarımsal ürünlerin geleceği ve borsadaki sistemsel yenilikler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Misafirperverliği için Naki Özkubat’a teşekkür eden Agah Karapıçak, borsanın yapacakları tüm çalışmalarda destek olacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Naki Özkubat da Karapıçak ve yönetimine görevlerinde başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)