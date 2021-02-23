“Her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız”

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları için Çorum’da bir süredir eylemde bulunan Ekmekçioğulları firması işçileri, CHP il binası içerisinde açlık grevi başlattı.

Partinin kapılarını işçilere açan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “CHP halkın partisidir. Sizler de halk olarak bu partiden yararlanabilirsiniz. Partimizin kapısı işçiye, emekçiye her zaman açıktır. Bizler hakim, savcı, yargıç değiliz. Bu konuda karar verme yetkimiz yok. Olay yargıya intikal etmiştir. Adalete güveniyoruz, en sağlıklı kararı vereceğine, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” dedi.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve bazı parti yöneticileri ile birlikte parti binasında işçilerle sohbet eden Tahtasız, sürecin başından beri işçilerin hak mücadelesinin yanında yer aldıklarını, onlarla birlikte eylem yaptıklarını, basın açıklamalarına katıldıklarını, eksi 13 derecede sabahın erken saatlerinde birlikte yürüdüklerini, sendika yetkilileri ile istişare toplantıları düzenlediklerini, işçileri fabrikada ziyaret edip, işverenle de görüşüp sorunun çözümüne yardımcı olmaya çalıştıklarını, ayrıca konuyu Genel Merkez’e ilettiklerini anlatarak, bundan sonraki süreçte de üzerlerine düşen görevi yapacaklarını kaydetti.

İl Başkanı Tahtasız, bazı sosyal medya hesaplarında ve internet basınında yer aldığı gibi polisin CHP’ye giriş ve çıkışları yasakladığı, basının dahi içeriye alınmadığı şeklindeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

“İŞÇİ DE BİZİM, İŞVEREN DE…”

Tahtasız, “Bizler emek ve emekçiden yanayız. Bizim için alın teri en kutsal değerdir.

Bu süreçte hem işçilerle, hem işverenle görüşmeler yaparak olayın en sağlıklı yoldan çözümü için çaba gösterdik. Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile de partimizde bir toplantı düzenledik.

İşçilerimiz saat 13.30’da partimize gelerek görüşme talebinde bulundular. Genel merkezden Genel Başkan Yardımcılarımız Oğuz Kaan Salıcı ve Veli Ağbaba ile yapılan görüşmeler sonucunda bizlerden müsaade istediler, kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra 17.30’da parti binamızın içinde açlık grevi yapacaklarını söylediler. Bizler de, “CHP halkın partisidir. Kapımız her zaman halkımıza, işçimize açıktır. Partimizi kullanabilirsiniz” dedik. İşçi arkadaşlarımız burada saat 18.00 itibariyle açlık grevine başladı. Sürecin en akılcı yoldan, kırmadan, dökmeden, işçinin de, işverenin de ortak bir noktada buluşacağı, sağlıklı bir şekilde çözülmesi için bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz. İşçi de bizim, işveren de” dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgın ise işverenin haksız, hukuksuz davranışlarının ve işçileri uydurma bir bahaneyle işten çıkartmasının işçileri ve ailelerini mağdur ettiğini, 77 gündür süren bir direniş içerisinde olduklarını anlatarak, “İşçilerimizin talebi üzerine açlık grevine başladık. Açlık grevimiz sonuç alana kadar devam edecek. 77 gündür yaşanan haksızlığa CHP’den çözüm bekliyoruz. İşçilerimiz ve aileleri büyük mağduriyet yaşadı. CHP’nin elinden gelen desteği vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)