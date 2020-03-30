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“Her yerde her zaman eğitim”

İsmail Kakaç İlkokulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitime verilmesinin ardından bir ilke imza attı.

“Her yerde her zaman eğitim”

İsmail Kakaç İlkokulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitime verilmesinin ardından bir ilke imza attı.

30 Mart 2020 Pazartesi 19:57
“Her yerde her zaman eğitim”

Okul öğretmenleri, öğrencilere canlı olarak ders vermeye başladı.

“Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur” diyen İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, başlattıkları on-line eğitim uygulaması ile ilgili şunları söyledi:

“Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur” demişti ya Mahmut hoca. Biz de aynen o yoldan gitmek için gayret ediyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte ilk on-line dersimizi öğrencilerimizle birlikte yaptık. Çok güzel, eğlenceli ve keyifli bir ders oldu. Çok özlemişiz bir birlerimizi. Hem özlem giderdik, hem de ders işledik. Okula gidemesek de ders işlemeye, birlikte olmaya ve eğlenmeye tam gaz devam” diye konuştu.

On-line derslerin keyifli ve eğlenceli geçtiğini anlatan Özçakır, eğitimin başarı ile sürdürülmesinde emeklerini esirgemeyen okul öğretmenleri ve derslere zevk ve heyecanla katılım gösteren okul öğrencilerine de teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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