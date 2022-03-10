Her yerde ekmek kavgası
Çorum’da, Belediye tarafından şehrin belirli yerlerine konulan çöp konteynerlerinden birisinin içine katı atık toplamak için girdi.
Güncel 10.03.2022, 14:22
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Geri dönüşümde kullanılabilecek karton, şişe ve plastikleri toplayarak para kazanmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişi, Çorum Belediyesi’nin yerleştirdiği yer altı konteynerlerinin yanına geldi.
Geri dönüşüm konteyneri içerisinde bulunan işe yarar malzemeleri almaya çalışan iki kişiden biri kutunun içine girerken, diğer kişi ise konteynerin başında arkadaşının kendisine uzatmış olduğu malzemeleri çöp toplamak için kullandıkları elektrikli motora yükledi. Uzun bir süre arkadaşına atık malzemeleri veren kişi girdiği çöp konteynerinden çıktı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.
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