Her yerde ekmek kavgası

Geri dönüşümde kullanılabilecek karton, şişe ve plastikleri toplayarak para kazanmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişi, Çorum Belediyesi’nin yerleştirdiği yer altı konteynerlerinin yanına geldi.

Geri dönüşüm konteyneri içerisinde bulunan işe yarar malzemeleri almaya çalışan iki kişiden biri kutunun içine girerken, diğer kişi ise konteynerin başında arkadaşının kendisine uzatmış olduğu malzemeleri çöp toplamak için kullandıkları elektrikli motora yükledi. Uzun bir süre arkadaşına atık malzemeleri veren kişi girdiği çöp konteynerinden çıktı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.