Her yağmurda yolları kapanan vatandaş isyan etti!

Çorum’da merkeze bağlı Şehit Bekir Özaydın Mahallesinde yer alan, yaklaşık 150 bağ evinin bulunduğu Aliki bağlarına giden yolun her sağanak yağmurda ulaşıma kapanması vatandaşlar için çileye dönüştü.

Yola düşen kayaların ve biriken suların yolu trafiğe kapattığını ve ulaşımlarını sağlayamadıklarını dile getiren bağ sakinleri yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Kentte üst üste etkili olan sağanak yağış Aliki bağlarının yolunu kapattı. Bağlarında mahsur kalan vatandaşlar uzun zamandır yollarının yapılmasını istediklerini ancak sorunun bir türlü çözülmemesinden dert yandı.

“HİÇBİR ÇÖZÜM BULUNMADI”

Gazetemize ulaşan bağ sakinlerinden Mehmet Solak, Alper Sönge, Memduh Torun, Mehmet Özçelik, Kemal Öz, Alparslan Tezcan, Ali Akdeniz, Murat Taş ve Orhan Şahin mağduriyetlerinin son bulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Eski adıyla Aliki bağlarının Çorum’un en eski bağları olduğunu bildiren ve daha önce bu konu ile ilgili olarak yetkili yerlere müracaatlarda bulunduklarını anlatan bağ sakinlerinden Mehmet Solak, “Şu ana kadar kalıcı hiçbir çözüm bulunmadı. Bin bir emekle kurduğumuz evlerimize ulaşamıyoruz. Bağlarımızda hayvanlarımız var, tavuk besliyoruz. Pek çok açıdan mağduruz. Ne zaman yağmur yağsa yolumuz kapanıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ‘Burası mücavir alan belediye ilgileniyor diyor’ Belediye ‘Orası dere yatağı bizi ilgilendirmiyor’ diyor bizler de ne yapacağımız şaşırmış durumdayız. Yolumuzun yapılmasını istiyoruz” dedi.