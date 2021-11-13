Her türlü temizlik ve apartman yöneticiliği

Can Kepçe ve Eren Sözer’in ortaklığında hizmet veren Es Profesyonel Yönetim ve Temizlik firması, Çorumluların bu alandaki sorunlarına çözüm getiriyor.

İki yıllık deneyime sahip firma, ev temizliği, oto temizliği, iç-dış cephe temizliği, inşaat sonrası temizlik, okul-fabrika temizliği, vinçle bina ve işyeri temizliği, site-apartman yöneticiliği, apartman temizliği, çevre düzenleme ve peyzaj hizmetleriyle İnönü Caddesi Benderli İşmerkezi’ndeki ofisinde müşterilerini bekliyor. (Uğur GÖRKEM)

