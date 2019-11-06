“Her türlü olumlu adımı destekleyeceğiz”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı sonuç bildirgesini yayımladı.

Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’nın 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildiğini ifade eden kaydeden Aydın, Eğitim ve değerlendirme toplantısında ülke kamuoyunu yakından ilgilendiren konular ile kamu görevlileri ve emeklilerinin mali ve özlük haklarına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin ele alındığını, yeni stratejilerin belirlendiğini anlattı.

Konfederasyonun görüşlerini içeren Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı sonuç bildirgesini de açıklayan Selim Aydın, Kamu-Sen Başkanlar Kurulu olarak Konfederasyonun kuruluşunda belirlenen ilkeleri, tavizsiz bir biçimde koruduğu çizgisi, kararlı mücadelesi ve sendikal harekete sunduğu katkıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk memur sendikacılığının öncüsü olmak için her türlü çabayı göstereceklerini dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kahraman ecdadın muhteşem mücadelesiyle, gazilerin emekleri, şehitlerin canları pahasına hür ve bağımsız olarak yaşama hakkı elde edilen bu topraklarda, bugün yeni bir saldırı dalgası ile daha karşı karşıya olunduğunu söyleyen Aydın, sınır dışından gelen terör tehdidini bertaraf etmek üzere gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının ardından Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını, bu harekâtın başarısız olması için iç ve dış bütün şer odaklarının, Türkiye’ye karşı aynı safta toplandığını ancak kahraman asker ve devletin kararlı duruşu karşısında geri adım atmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu görevlileri ve emekliler lehine hiçbir yeni kazanım elde edilemediğini belirten Selim Aydın, milyonlarca çalışan ve emeklinin umut ve beklentilerinin iki yıl sonraya ertelendiğini, Özellikle 21 gün süren pazarlıklar esnasında gerçekleştirilen 5 oturumda, sözde yetkili konfederasyon ve sendikaların bütün uyarılara ve çabalara rağmen hiçbir talebini müzakereye açmamış olmasının, bu toplu sözleşme sürecinin de bundan öncekilerde olduğu gibi verimsiz geçmesine neden olduğunu ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulunun, Türkiye Kamu-Sen’in bu konuda derhal çalışmalara başlayarak evrensel sendikacılığa uygun, uluslararası sözleşmelerde tanınan hakları içeren, adil, demokratik ve çağdaş bir kanun teklifi hazırlanması kararı aldığını dile getiren Selim Aydın, sözleşme sürecinin sonuçsuz kalmasının, kamu görevlileri ve emeklilerinin sorunlarının da çözümsüz kalmasına neden olduğunu bugün kamu görevlilerinin en büyük sorunlarının başında, ülkedeki vergi sisteminin adaletsizliğinin geldiğini ifade etti. Aydın, “Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu, gelir vergisine ilişkin mevzuatta çalışanlar lehine bir düzenleme yapılmasını, %15 ve %20’lik vergi dilimlerinin matrahlarının en az iki katı seviyesine çıkarılmasını talep etmektedir. Ek gösterge rakamları düzeltilmeli, Emekli mağduriyeti giderilmeli, Personel alımında sınava itibar edilmeli, Kamuda iş güvencesini zayıflatan, her türlü baskı ve istismara açık bir yapı arz eden 4/B’li, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli, geçici, vekil, idari hizmet sözleşmeli gibi adlar altında güvencesiz istihdam modelinin kaldırılarak isteyen personelin memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalı, kamu kuruluşlarında memur işi yapan işçiler de aynı çerçevede kadroya geçirilerek kamu istihdam yapısı güvenceli bir şekilde düzenlenmelidir” dedi.

(Haber Merkezi)