Her türlü inşaat malzemeleri el aletlerinin bakım ve onarımı yapılıyor
Uzun yıllardır İstanbul’da devam ettirdiği “inşaat malzemeleri el aletleri teknik servis” işini memleketi Çorum’da sürdürmeye karar veren Yunus Hardal, Çorum Sanayi Sitesi 5. Sokak No: 4/A adresinde açtığı işyerinde “hizmette özen, serviste güven, güler yüz ve kalitenin adresi” sloganıyla çalışmalarına başladı.
Güncel 06.04.2021, 22:36
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HDF İnşaat Malzemeleri El Aletleri Teknik Servisi sahibi Yunus Hardal, Çorum’da ilk ve tek olarak havalı el aletlerinin (somun sıkma tabancası, zımba makinesi, havalı çivi çakma makinesi vb.) tamir ve bakımını yaptığını belirterek, aynı zamanda benzinli grupların (asfalt kesme makinesi, kompaktör, benzinli testere, perdah makinesi) da bakım ve tamiratını yaptığını söyledi.
Meslekte 28 yıllık deneyime sahip olan Yunus Hardal, uzun yıllar İstanbul’da bulunduğunu kaydederek, artık iş hayatını memleketi Çorum’da sürdürmeye karar verdiğini dile getirdi.
(Taner ŞİMŞEK)
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