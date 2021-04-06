Her türlü inşaat malzemeleri el aletlerinin bakım ve onarımı yapılıyor

HDF İnşaat Malzemeleri El Aletleri Teknik Servisi sahibi Yunus Hardal, Çorum’da ilk ve tek olarak havalı el aletlerinin (somun sıkma tabancası, zımba makinesi, havalı çivi çakma makinesi vb.) tamir ve bakımını yaptığını belirterek, aynı zamanda benzinli grupların (asfalt kesme makinesi, kompaktör, benzinli testere, perdah makinesi) da bakım ve tamiratını yaptığını söyledi.

Meslekte 28 yıllık deneyime sahip olan Yunus Hardal, uzun yıllar İstanbul’da bulunduğunu kaydederek, artık iş hayatını memleketi Çorum’da sürdürmeye karar verdiğini dile getirdi.

(Taner ŞİMŞEK)

