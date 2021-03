Her türlü doğal et ürünü

Bahabey Caddesi’nde bulunan Ekol Et ve Et Ürünleri firması, doğal ve hazır çeşitleriyle kasaplık adına özgün farklılıklar sergiliyor. Bunlar arasında, bütün kuzu, güveç, tepsi, etli çiğ köfte, siparişe göre sakatat çeşitleri, kendi imalatı sucuk ve köfteler, Çorumluların damak zevkine hitap ediyor ve büyük beğeni topluyor.

Engin Başaran ile Hüseyin Bek’in sahibi olduğu Ekol Et, 32 yıllık deneyimini, Çorumlulara doğal lezzetler sunma adına başarıyla değerlendirirken, Çorum dışından da talep görmeye başladı.

Pandemi nedeniyle hijyen kurallarına daha büyük titizlikle uyduklarını belirten Engin Başaran, “kalite tesadüf değildir” sloganıyla special ürünler sunduklarını, firmalara özel fiyatla toptan satış da yaptıklarını anlattı.

(Hüber Merkezi)