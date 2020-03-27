Her türlü desteğe hazırız

İnsanlığı tehdit altına alan Covid-19 salgınının tüm dünyada ve ülkemizde bir an önce sonlanmasını ümit ettiklerini anlatan Ahmet Saatcı, vatandaşlardan bu süreçte devletin ve yetkili makamların aldığı tedbirlere azami hassasiyetle uymalarını istediklerini dile getirdi. Riskli alan ve ortamlarda görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanlarına kolaylıklar dilediklerini anlatan Saatcı,

sağlık çalışanlarının, çalışma şartlarını kolaylaştıran, koruyucu ekipman temini için azami gayret gösteren, başta Vali Mustafa Çiftçi olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür ettiklerini anlattı.

Bugüne kadar performans almayan çok sayıda sağlık çalışanı bulunduğunu vurgulayan Ahmet Saatcı, “Sağlık Bakanımız üç ay tüm sağlık çalışanlarına tavandan ek ödeme verileceği müjdesini verdi. Böyle zor bir dönemde en riskli görevi yürüten sağlık çalışanları için bu önemli bir karardır. Ancak performans almadan yıllarca çalışan sağlık çalışanlarımız tutması halinde nöbet ücreti almakta idiler. Esnek mesai uygulaması neticesinde nöbet tutan sağlık çalışanlarımızın nöbet ücreti konusunda da mağdur edilmemesi tüm yöneticilerimizden talebimizdir” dedi.

Hastanelerde hizmet veren yöneticilerin sahanın en iyi gözlemcileri olduğunu belirten Saatcı,"Sağlık hizmet sunumunu aksatmadan, en rantabl hizmetin nasıl verilebileceğini en iyi bilen kişiler hastane yönetimleridir. Bu nedenle her sağlık kurum ve kuruluşunda tek tip bir çalışma modeli öngörmek, buna ilişkin düzenleme yapmak uygun değildir. Sağlık yöneticileri hizmet verdikleri kurumda nasıl bir çalışma şablonu uygun olacaksa bu şablonu çıkarır, il müdürünün uygun görmesi ve onaylaması halinde hayata geçirir. Mecbur kalınmadıkça hastaneye müracaat edilmeyen, hasta sayısının minimum düzeye indiği, acil hizmetin dışında diğer tedavilerin mümkün olduğunca ertelendiği bir dönemde sağlık bakanlığının en son gönderdiği yazıda en az iki vardiya uygulanması talimatını vermesini doğru bulmuyoruz. Bu anlamda tüm sağlık kurumlarını aynı şartlara zorlamanın uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle bu talimatın bakanlık nezdinde tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağını ifade ediyoruz" şeklinde ifadede bulundu.

Sağlık ordusuna alınacak 32.000 kişiyi önemsediklerini belirten Saatcı, Avrupa ülkelerindeki nüfus ve sağlık çalışanı açısından değerlendirildiğinde, alınacak bu sayının da yeterli olmadığını, bu nedenle iş yükü altında ezilen sağlık çalışanlarının sosyal yaşamlarının olabilmesi için sayının artırılmasının uygun olacağını dile getirdi.

Saatcı, “Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak; Bu kriz döneminde il müdürümüzün talep etmesi halinde, elimizden gelen her türlü desteğe hazır olduğumuzun bilinmesini istiyor, gündemin yoğun olduğu böyle bir dönemde bizleri kabul ettiği, zaman ayırdığı için il sağlık müdürümüze teşekkür ediyoruz" dedi. (Haber Merkezi)