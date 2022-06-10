Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışlarının herkes tarafından takdirle karşılandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemen hemen her toplantımızda bir araya geldiğimiz hemşehrilerimize soruyorum; bizim niyetimizden, adaletimizden şüpheniz var mı? Diyorum’ bugüne kadar Rabbime hamd ediyorum kimsenin bizim niyetimizden ve adalet anlayışımızdan şüphesi olmadı. Çünkü biz yaptığımız işlerde sadece Hak’kın rızasını gözetiyoruz. Aldığımız kararlar neticesinde yaptığımız, stratejik yönetim faaliyetleri, ihale ve satın alma raporları, sosyal yardım ve hizmet raporları, mali rapor tabloları ve meclis faaliyetlerini düzenli olarak belediye web sayfasından yayınlıyoruz. Bizim hiç kimseden gizlimiz saklımız yok. Her şeyin şeffaf olduğu bir belediyeyiz. Türkiye de şeffaf belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz” dedi.

Çorum Belediyesinin hizmet alım ihalesine çıktığında şehrin muhtelif yerlerindeki dijital ekranlardan bunun duyurusunu yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, “Tüm ihalelerin duyurularını ve sonuçlarını da dijital ekranlardan yayınlıyoruz ve bu şekilde hemşehrilerimiz ihale tarihinden haberdar oluyor ve ihaleyi kim almış ve ne kadar bedelle almış bunu öğrenebiliyor” diye konuştu.





