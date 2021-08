“Her şey yüzde 100 doğal”

“Bizim farkımız, çiftçinin ürettiği ürünleri direkt çiftçiden alıp tüketiciyle buluşturuyor olmamız” diyen Raşit Başaran, TORKU’nun bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker’in kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisine sahip olan TORKU’nun, tamamı veteriner kontrolünden geçen ve gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan ürünleriyle halka ulaştığını söyledi.

İşletmeci Raşit Başaran, dönerlerinin kıymasız, yüzde 100 yaprak döner olduğunu, tüm ürünlerinin Torku markasını taşıdığını ve hiçbirinde katkı maddesi bulunmadığını anlatarak, içecek olarak da taze sıkılmış nar, elma, kırmızı şerbet, üzüm suyu, Detox ve No On verdiklerini, yüzde 100 dana etinden yapılan köfte ve çocuk menüsü sunduklarını ifade ederek, “Şu anda kampanyalı ürünlerimizle tüm Çorumluları, yerli ve doğal ürünlerimizin lezzetini tatmaya çağırıyoruz” dedi.



